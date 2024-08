Fabregas | Varane? Dobbiamo aspettarlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Un(nella foto) molto sereno e rilassato domani vuole andare a Udine a fare risultato: "Stiamo crescendo molto come intensità di gioco e volume di passaggi. Il tutto grazie anche ai nuovi acquisti giovani. Perrone ha gran visione di gioco e domani partirà titolare, mentre Paz ha un grande talento, che sarà sempre utile alla squadra".aggiunge: "Belotti è il nostro centravanti, sono sicuro che si sbloccherà. Ha tanta voglia di segnare e sta bene fisicamente, anche Cerri per me è una sorpresa, non rientrava nei miei piani, ma il suo impegno, disponibilità e attaccamento alla maglia, mi sta facendo cambiare idea anche se non è il giocatore adatto al mio sistema di gioco. Anche Sergi Roberto e Moreno ci daranno quel qualcosa in più". Non ci sono però buone notizie per, in settimana era atteso il rientro del francese che però non si è visto.