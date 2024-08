F1 qualifiche GP Italia Monza oggi in tv | orari programma come seguirle in diretta e in chiaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) La F1 sbarca ain occasione del Gran Premio d’. Si tratta del sedicesimo appuntamento stagionale per il Circus, che in totale completerà ventiquattro weekend di gara. Il tempio della velocità accoglie gli eroi di casa, il team di Maranello, con la Rossa che per l’occasione porta in pista importanti aggiornamenti e una livrea speciale. Il fine settimana di gara vede il debutto in F1 di Franco Colapinto, pilota argentino che prenderà il posto di Logan Sargeant da qui fino a fine stagione. VAI ALLATESTUALE Il weekend di gara entra nel vivo con le, inper sabato 31 agosto, a partire dalle ore 16:00. La sessione sarà disponibile a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di NOW e di Sky Go.