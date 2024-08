F1 Oscar Piastri | Vicino alla pole ma il secondo giro in Q3 non è stato buono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)risponde presente nel sabato di Monza e completa una fondamentale doppietta McLaren nelle qualifiche per il Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane talento australiano ha chiuso in seconda posizione a 109 millesimi dal miglior tempo del compagno di squadra Lando Norris, dovendo dunque rimandare l’appuntamento con la primaposition della carriera. “Ci sono andato, il mio primonel Q3 èma non il, purtroppo troppe volte l’ho detto quest’anno. Buona prestazione di squadra, la griglia è stata compatta in questo weekend, non avevamo garanzia di monopolizzare la prima fila. Prestazione comunque incredibile“, le dichiarazioni a caldo del pilota aussie dopo le prove ufficiali nel Tempio della Velocità.