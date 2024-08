F1 oggi in tv GP Italia 2024 | orari FP3 e qualifiche streaming programma TV8 in chiaro e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024), sabato 31 agosto, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP d’, 16° round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Monza si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 13.30 E ALLE 16.00 Un circuito molto particolare quello brianzolo che richiede degli assetti aerodinamici piuttosto scarichi per esaltare l’efficienza delle monoposto. Da questo punto di vista, ci si giocherà tutto sui centesimi o forse anche sui millesimi, visto quanto è accaduto nel corso delle libere del venerdì. La Ferrari vorrà essere in lotta per la p.1.