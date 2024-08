F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP di Olanda 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Lela gara del Gran Premio di. Lando Norris trionfa a Zandvoort davanti al padrone di casa Max Verstappen. Terzo posto e grande gara per Charles Leclerc. Quarta l’altra McLaren di Oscar Piastri, quinta l’altra Ferrari di Carlos Sainz.“Non una gara perfetta ancora una volta per colpa del primo giro, ma la macchina è stata ottima e mi sono sentito molto a mio agio – ha esordito Norris -. Una gara lineare, in cui sono anche riuscito a superare Verstappen davanti a tanti tifosi olandesi che saluto, così come tutti i nostri tifosi presenti sugli spalti. Fin dai primi giri mi aspettavo che Verstappen spingesse per aumentare il suo vantaggio. Quando ho visto che non lo faceva ho capito che potevo raggiungerlo e passarlo, poi avendo la pista libera ho spinto io ed è stato tutto più semplice”.