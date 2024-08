Estate in altalena aumento presenze straniere ma italiane -2 9%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)di overtourism? Sì, ma solo in alcune località.di grandi numeri? Sì ma grazie soprattutto ai turisti stranieri e meno agli italiani con meno soldi a disposizione e massacrati dal caroprezzi. Insomma è un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall'indagine di Assoturismo Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, che parla di un trimestre estivo al di sotto delle aspettative con un -0,7% di pernottamenti e di una flessione degli italiani (-2,9%) compensate però dall'delle(+1,6%). In calo il turismo balneare (-2%), ma anche la montagna (-1%) e il termale (-1,4%) registrano una flessione. Tiene il turismo culturale, anche qui grazie ai visitatori dall'estero. Il calo della domanda italiana del 2,9% si è sentito in particolar modo nelle località balneari (-4,1%), termali (-5,3%) e dei laghi (-3,7%).