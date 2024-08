Escursionista tedesca muore in un incidente mentre percorreva l’Altavia numero 2

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 31 agosto 2024) Un’è morta sabato mattina in unavvenuto2, sotto il Passo delle Farangole verso il monte Rosetta, in Valle delle Comelle, nel territorio di Canale d’Agordo (Belluno). Attorno alle ore 10 la centrale del Suem 118 è stata contattata da un uomo, che aveva visto precipitare la compagna di escursione. La donna – secondo quanto riferito – era inciampata cadendo da un salto di roccia e sparendo alla sua vista. Arrivato nel punto indicato, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) ha effettuato un sopralluogo, rinvenendo il corpo senza vita alcune decine di metri più sotto. La salma è stata recuperata e trasportata nella frazione di Gares, dove si trovava una squadra del Soccorso alpino della Val Biois, per essere affidata al carro funebre.