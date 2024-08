Ehm non è giornata eh | il video che imbarazza Antonio Conte un caso a Napoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "Si vede che i tifosi vivono per la squadra, questo ti dà uno stimolo, molto, molto importante. Quando tu vedi questo hai l'obbligo di dare il massimo, ogni seduta in campo, in palestra, ogni partita la domenica, il sabato Questa è la mia mentalità". Con queste parole, Romelu Lukaku si presenta alin un'intervista al canale YouTube del club partenopeo. Il centravanti belga ha parlato anche del suo rapporto speciale con il tecnico: "La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, non abbiamo mai avuto l'occasione di lavorare insieme, poi qualche anno fa c'è stata questa opportunità e da lì penso che lui mi abbia portato a un altro livello calcistico e mentale - ha raccontato Big Rom -. Quando abbiamo vinto lo scudetto, la foto che ho fatto con lui è il momento più bello del nostro percorso.