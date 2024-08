Dove vedere in tv F1 e MotoGP oggi | orari gare 1 settembre programma TV8 in chiaro e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)domenica 1°si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle: GP d’Italia per quanto riguarda la F1 e GP di Aragon per la. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Monza e Motorland. La gara della F1 è prevista alle ore 15.00, mentre per labisognerà sintonizzarsi alle ore 14.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte, appena terminerà l’evento in terra iberica ci si preparerà per la partenza in Brianza. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delledi F1 edomenica 1° settebre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport.