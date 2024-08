Domenica in città il Carlino c’è sempre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Ecco le edicole che rimaranno aperte nella giornata di domani, nonostante il festivo. Gd Media Service Srl, aeroporto G. Marconi; Gd Media Service Srl, via Emilia Ponente 72; Dali, piazza Dei Tribunali 2; Top Service di Sun Xinying, via F. Zanardi 328; Gd Media Service Srl, via Triumvirato 84; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Ranuzzi, via Casteldebole 12; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Bellombra, via Casteldebole 10; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Santa Viola, via Della Ferriera 10; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Serena, via Toscana 219; Librando Di Genio, piazza Medaglie D’Oro 3; Gd Media Service Srl, via Cristoforo Colombo 4; Gd Media Service Srl, via A. Ponchielli 11; Gd Media Service Srl, via Dell’Industria; Gd Media Service Srl, via Delle Armi 12; Tabaccheria Pull di Rosso - Centro C.