Djokovic fuori da US Open chi è Alexei Popyrin | il giustiziere del re

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) –, 25 anni, elimina Novakdagli UScon una vittoria a sorpresa nel terzo turno del torneo. L’australiano di origini russe confeziona la più grande sorpresa dello Slam di New York, si regala un posto negli ottavi di finale e sogna in grande., numero 28 del mondo, sta vivendo il momento migliore della carriera dopo aver conquistato a Montreal, nel Masters 1000 di poche settimane fa, il primo titolo stagionale e il terzo complessivo. ‘Pop’, come è soprannominato, sta finalmente sfruttando l’enorme talento a disposizione e si avvia alla piena maturazione dopo una lunga attesa. Le qualità dell’airone di quasi 2 metri (1.96), cresciuto in Spagna dove si è trasferito nel 2010, non sono mai state in discussione: ora, l’ammiratore di Juan Martin Del Potro sta trovando anche la continuità ad altissimo livello e i risultati si vedono.