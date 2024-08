Djokovic choc eliminato al terzo turno US Open | Popyrin vince in 4 set

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Novaka sorpresa dagli USneldel singolare maschile. Il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica, viene sconfitto dall'australiano Alexei, testa di serie numero 28, che si impone per 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 in 3h19'. Negli ottavi di finale affronterà lo statunitense Frances Tiafoe