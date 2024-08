Djokovic choc eliminato al terzo turno US Open | Popyrin vince in 4 set

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Novaka sorpresa dagli USneldel singolare maschile. Il serbo fresco campione olimpico, numero 2 del mondo e campione in carica a New York, viene sconfitto dall’australiano Alexei, testa di serie numero 28, che si impone per 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 in 3h19?. In 24 ore, per la gioia di Jannik Sinner, escono di scena due favoriti alla vittoria finale: prima Carlos Alcaraz, ora. Negli ottavi di finale,affronterà lo statunitense Frances Tiafoe cheil derby statunitense con Ben Shelton in 5 set. La testa di serie numero 20 batte il numero 13 del tabellone per 4-6, 7-5, 6-7 (5-7), 6-4, 6-3., trionfatore in 4 edizioni a Flushing Meadows, va al tappeto e fallisce l’assalto al 25esimo Slam della carriera.