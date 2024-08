Djokovic choc eliminato al terzo turno US Open | Popyrin vince in 4 set

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 31 agosto 2024) Il serbo, campione in carica, sconfitto dall'australiano: "Mai giocato così male" Novaka sorpresa dagli USneldel singolare maschile. Il serbo fresco campione olimpico, numero 2 del mondo e campione in carica a New York, viene sconfitto dall'australiano Alexei, testa di serie numero 28, che si impone per