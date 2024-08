Dead Boy Detectives | la serie tv è stata cancellata da Netflix

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 31 agosto 2024)Boynon tornerà per una seconda stagione, latv èda. Dopo neppure una sola stagione, latv ispirata ai fumetti firmati da Neil Gaiman (lo stesso di The Sandman) èa causa degli scarsi ascolti. Secondoline, infatti,Boyè rimasta solo tre settimane nella Top 10 dei programmi in lingua inglese più visti su, raggiungendo solo un secondo posto nella prima settimana.Boy, la recensione Steve Yockey, Jeremy Carver, Beth Schwartz, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman sono i produttori esecutivi. Lee Toland Krieger ha diretto l’episodio pilota. Gli studios coinvolti sono Warner Bros. Television e Berlanti Productions. George Rexstrew e Jayden Revri interpretano rispettivamente Edwin Payne e Charles Rowland.