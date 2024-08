Dallo 0 dell’under Simone Bocchini al 14 del totem Jonas Bracci | ecco i numeri dei Baskers

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 31 agosto 2024) IForlimpopoli hanno ufficializzato idi maglia per la stagione 2024-2025. Si vaal 14 del. Numero 2 per Antonio Brighi, 3 per Galletti, 4 per Ruscelli, 5 per Sampieri, 6 per Rossi, 7 per Grassi, 9 per Baldisserri, 10 per