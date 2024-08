Crolla solaio a Napoli per una fuga di gas tre feriti | otto famiglie evacuate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre persone sono rimate ferite aa causa del crollo deldi un’abitazione che si trova in vico Pace, nel centro della città. Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione il cedimento sarebbe riconducibile all’esplosione di una bombola di gas o a unadi gas. A quanto si è appreso, nessuno dei tresarebbe in gravi condizioni. Il crollo, accompagnato da un forte boato, ha provocato momenti di tensione nel popoloso rione Forcella, dove si trova vico Pace. Molte persone sono scese in strada, ma attualmente la situazione è tornata tranquilla. Sul posto anche i vigili del fuoco, che dovranno verificare le condizioni di agibilità dello stabile e degli edifici immediatamente confinanti. I tresono stati portati in ospedale.