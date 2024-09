Continuano a volare teste in Ucraina Silurato il capo dell’aeronautica

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 31 agosto 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato ilmilitare all’indomani che Kiev aveva riferito che un caccia F-16 di fabbricazione statunitense si era schiantato mentre respingeva un attacco missilistico russo. “Ho deciso di sostituire il comandantemilitare” per “rafforzare” la leadership militare dell’, ha dichiarato Zelensky in un video pubblicato su Telegram dopo la pubblicazione del decreto di licenziamento del comandante Mikola Oleshchuk. Lo schianto dell’F-16 è stato un duro colpo per Kiev, che aveva fatto pressioni sull’Occidente per inviare il caccia per mesi. E’ stata la prima perdita segnalata, solo poche settimane dopo che l’aveva iniziato a ricevere il velivolo supersonico.