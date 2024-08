Conte ' resuscitare Renzi scelta inaccettabile è harakiri'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "Anche io sono convinto che, premiandolo dopo la disfatta elettorale europea e i suoi ripetuti fallimenti, sia unache avrebbe un costo pesantissimo per la serietà e credibilità del progetto di alternativa a Meloni". Il leader del M5s, Giuseppe, interpellato dall'ANSA, commenta così l'intervento sul Fatto Quotidiano di Goffredo Bettini. Persarebbe "unaperaltro incomprensibile per gli elettori, visto che Italia viva in questa legislatura ha votato quasi sistematicamente con il centrodestra e governa con le destre in molte amministrazioni territoriali. Ma - aggiunge - è unaanche se vogliamo che il progetto politico progressista sia costruito nel segno, per noi imprescindibile, dell'etica pubblica e della lotta all'affarismo.