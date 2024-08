Concerto natalizio de Il Volo ad agosto l’ironia sui social | “Spettatori con i cappelli da Babbo Natale”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 31 agosto 2024) Polemiche e ironia. Sono questi i due ingredienti delde Ilad Agrigento previsto per il 31. Ha fatto discutere in questi giorni la notizia del dress code per gli spettatori: indumenti pesanti in pieno. Suiimpazzano i commenti degli utenti: "Sto pensando al povero pubblico che deve assistere alcon abiti invernali".