Chi delinque in Italia va espulso

(Di sabato 31 agosto 2024) Alcuni giorni fa il presidente di Confesercenti Modena, se non ricordo male, proponeva l’utilizzo degli street tutor per risolvere o quanto meno aiutare le forze dell’ordine nell’affrontare il problema dellanza che, oltre a creare insicurezza ai cittadini danneggia le attività commerciali. Purtroppo , anche se capisco la buona volontà, e’ come dare un aspirina ad un malato terminale cosi’, come aumentare il numero di agenti visto che una volta che inti vengono arrestati il giorno dopo sono già fuori. La soluzione e’ solo una dichiarata anche dal cancelliere tedesco Scholz che non mi sembra sia di destra. Chi non ha i requisiti per rimanere ova, ma non uno ogni sei mesi , compresi i detenuti che non sono una piccola parte ma una percentuale elevata così risolviamo anche il sovraffollamento.