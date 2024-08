Chi conosceva Sangare | Voleva fare il cantante in paese era integrato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) “È un po' più grande di me, non cimo bene. So che cantava,il, aveva fatto il provino a X Factor. Era un ragazzo sorridente, eranel”. A raccontarlo è Gabriele, il 22enne di Suisio cheMoussa, il cittadino italiano di origine maliana che nella notte tra giovedì e venerdì ha confessato l'omicidio di Sharon Verzeni. “Ha reso piena confessione, non c'è nessun movente. La signora Verzeni si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato”, ha detto la procuratrice aggiunta di Bergamo Maria Cristina Rota.