Castiglione d’Orcia | cane rischia l’asfissia in un cratere Salvato con massaggio cardiaco e ossigeno

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 31 agosto 2024) I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio sono intervenuti stamattina, 31 agosto 2024, intorno alle ore 9.15 in località Pietrinieri, nel comune diD' Orcia per il recupero di unin una Mofeta, un tipo di fumarola L'articoloin unconproviene da Firenze Post.