Calici e tradizioni | Dalla Sardegna al Po quando il vino è custode

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Laha enormi potenzialità: ha una produzione didi altissimo livello, storia, tradizione e legame con il territorio. Per questo deve, sempre di più, puntare alla qualità". Parole di Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, che è intervenuto alla serata conclusiva di Stintino Wine Festival. "Parlando di qualità – prosegue – ho portato l’esperienza dei prodotti certificati del territorio ferrarese: vini Doc del bosco Eliceo e dei numerosi prodotti dop e igp che fanno della provincia di Ferrara un territorio all’avanguardia in Europa". La manifestazione – organizzata a Pozzo San Nicola da Tenute Stintino e Alle Cantine – ha messo al centro il territorio del Nord Ovestcon i suoi produttori “custodi” dei vitigni e, in molti casi, delledi famiglia.