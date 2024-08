Calendario prima giornata Champions League 2024-25 con Milan-Liverpool Man City-Inter Juventus-PSV

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 31 agosto 2024) E’ stato sorteggiato ildelladella-25 che si giocherà tra il 17 e il 19 settembre. Le altre giornate invece non saranno spalmate su tre giorni, questa sarà l’unica eccezione. Un ritorno dalla sosta per le nazionali piuttosto duro per alcuni club, che potrebbe avere effetti anche sulle scelte InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici