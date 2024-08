Calciomercato | Perisic rescinde con l' Hajduk Spalato

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Il croato ex Inter può continuare a trattare da svincolato, è nel mirino del Como. ROMA - Ivanha risolto consesualmente il contratto che lo legava all'. Il giocatore croato, 35enne, ex Inter, non era da tempo in sintonia col tecnico Gennaro Gattuso. Adesso è svincolato e potre