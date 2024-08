Calciomercato Milan continua la TELENOVELA tra Bennacer e QUELLA SQUADRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 31 agosto 2024)la! Mercato chiuso ma può andare in Arabia Saudita entro il 2 settembre. Il possibile scenario Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il destino di Ismaelnel, nonostante il gong di ieri sulla sessione estiva 2024, è ancora tutto da decifrare. Nel mezzo anche la possibilità che l’algerino sbarchi in Arabia