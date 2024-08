Calcio | Serie A Lecce in 10 supera 1-0 il Cagliari grazie a Krstovic**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Ilsi impone al Via del Mare, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Dorgu, 1-0 sulad una rete di Krstovic che regala ai giallorossi i primi tre punti inA, lasciando i sardi di Davide Nicola a 2 punti, con tanta sfortuna e con due traverse colpite. Ad andare a segno con il primo gol del campionato per gli uomini di Gotti è stato l’attaccante che aveva realizzato l’ultimo della scorsa stagione. L'articoloA,in 101-0 ilCalcioWeb.