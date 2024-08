Bonassola musica ad alto volume in due locali | 500 euro di multa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)(La Spezia), 31 agosto 2024 – Due sanzioni per rumori molesti, a duedi. A metà luglio, in occasione del suo insediamento, il comandante della polizia locale Andrea Prassini aveva indetto una riunione con i titolari di diversi pubblici esercizi della zona, per manifestare la volontà dell'amministrazione comunale di limitare il più possibile le lamentele per il protrarsi nella notte die schiamazzi vari provenienti proprio da alcuni