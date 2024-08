Bologna fermato in casa dall' Empoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Botta e risposta iniziale, poi tanto equilibrio traed. Nel primo tempo un gol e un'occasione per parte, nella ripresa qualcosa in più hanno fatto i felsinei ma, alla fine, il risultato è sostanzialmente giusto. Chi pensava pero' che, dopo un inizio del genere, ci fosse stato un prosieguo scoppiettante, è rimasto sostanzialmente deluso. Pronti via e passa il. Angolo da destra, sponda di Beukema per Fabbian, piatto destro e Vazquez è battuto. Immediato il pareggio dell'. Cross di Pezzella per Gyasi che la mette dentro. Gioco vibrante, partita combattuta. Terzo tempo di Castro, su azione d'angolo (15'), palla alta. Le due squadre corrono ma non si scoprono. Al 38' Solbakken ha la palla buona per segnare ma si fa ipnotizzare da Skorupski.