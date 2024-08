Big Poppa il dannato Ecco la vera storia di Lou Pearlman il protagonista di Dirty Pop

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) È unatentacolare (sembra fatta apposta per un film di Martin Scorsese), quella di Lou, spericolato truffatore e re Mida della musica pop americana anni Novanta, ora riproposta, con alcune opzioni bizzarre e delle evidenti lacune, dalla miniserie “Pop: The Boy Band Scam”, diretta da David Fine, uscita a fine luglio su Netflix. L’intreccio di vicende e di contesti è infatti perlomeno sbalorditivo, ma sospinge interessanti riflessioni su quanti invisibili vasi comunicanti connettano ambiti apparentemente lontani del consumismo, del pop e infine della supremazia dell’avidità nella cultura contemporanea. Avidità über alles, accumulare a ogni costo, meglio se col corollario di un alone di fama. Tutto il resto è noia. Per cominciare, chi è Lou