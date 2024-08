Baseball | Samuel Aldegheri ecco com’è andata la prima da lanciatore titolare in MLB

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Agli annali andrà così:, primonato in Italia e qui cresciuto a mettere piede in MLB (Major League) nella storia. La data è quella del 30 agosto 2024 negli States, il 31 agosto 2024 in Italia. Los Angeles Angels contro Seattle Mariners. Cinque gli inning giocati dal veronese, 22 anni (e 23 dal 19 settembre): per lui 6 valide, 7 punti, 2 basi su ball e 2 battitori colpiti concessi in 5 riprese nelle quali è stato sul diamante. Un inizio complicatissimo, il suo, non certo favorito dalla difesa che, dopo due out su tre, si è eclissata dal campo a partire dal doppio di Arozarena. In pratica, Neto non controlla una palla verso sinistra di Polanco e i Mariners vanno sul 2-0, poi arrivano i due colpiti citati e infine il doppio di Garver e il singlo di Robles.