Bari pota albero e muore folgorato

(Di sabato 31 agosto 2024) 13.49 Incidente sul lavoro questa mattina a Bisceglie, nel Barese. Un uomo di 58 anni è mortomentre stavando unin Strada Santa Croce. Il 58enne, di Molfetta, era nel cestello elevatore che, per cause ancora da accertare, ha toccato i cavi elettrici. I soccorsi intervenuti non hanno potuto fare nulla per lui. Sull'accaduto la Procura di Trani ha aperto un'inchiesta.