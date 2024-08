Atletica Matteo Sioli esplode e si prende l’argento ai Mondiali U20! Quinta De Noni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Anche la quarta giornata deiU20 dileggera, in corso a Lima (Perù), è finita nell’album dei ricordi. Le stelline del firmamento del panorama iridato hanno messo in mostra nella serata odierna il loro talento che nel prossimo futuro potrà permettere loro di calcare i palcoscenici più importanti del globo. L’Italia, dopo aver festeggiato la prima medaglia della manifestazione con il bronzo di Giuseppe Disabato nella 10 km di marcia, andava a caccia di ulteriori piazzamenti per arricchire il palmares di questa spedizione. Andiamo a vedere i risultati per ogni gara di questa sessione serale deiU20 2024 dileggera. RISULTATI SESSIONE SERALEU20 OGGI SEMIFINALI 400 OSTACOLI (FEMMINILE) – La rappresentante delle Isole Vergini Americane Michelle Smith fa segnare il miglior tempo di tutte e tre le heat. 56.