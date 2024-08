Arrampicata Sportiva Europei 2024 | Laura Rogora oro a Villars nel Lead

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024)è d’oro aglidi, in Francia. Nella disciplinal’azzurra domina l’ucraina Kazbekova e l’olandese Van Der Meer. L’azzurra è arrivata fino alla presa 45 dominando la finale. 39+ per Kazbekova e 38+ per Van Der Meer. Sempre nelFilip Schenk non va oltre il sesto posto. Oro allo svizzero Lehmann, argento al francese Avezou e bronzo allo spagnolo Peinado Franganillo.oro anelSportFace.