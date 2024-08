Arezzo donna trovata morta in casa Il corpo era lì da tempo forse da mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Unadi 92 anni è stataall’interno del suo appartamento ad. La scoperta è stata fatta dalla polizia dopo la segnalazione del proprietario dell’abitazione che non aveva più sue notizie da. La signora, residente nel quartiere di Saione: potrebbe essere deceduta dada. Tra le ipotesi non escluso anche che possa aver avuto un malore. Accanto a lei ildel suo gatto probabilmente morto di stenti perché rimasto senza cibo. Sul posto è stata fatta intervenire la scientifica che ha provveduto a fare tutti i rilievi necessari per approfondire il caso. La polizia sta cercando di mettersi in contatto con i parenti, sembra anche una figlia, che al momento non si trovano. Potrebbe trattarsi di un dramma della solitudine, anche se le indagini dovranno far chiarezza sulle cause del decesso.