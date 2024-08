Anziano scomparso ritrovato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri notte idella Stazione di Monteforte Irpino, unitamente ai colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, hanno rintracciato un 78enne del posto che si era allontanato volontariamente da casa in seguito a una lite familiare. L'allarme è stato dato dalla figlia dell', che ha contattato la Centrale Operativa di Baiano segnalando che il padre, dopo una discussione per futili motivi, non era rientrato. Grazie all'immediata attivazione della localizzazione salva-vita sul telefono dell'uomo, isono riusciti a rintracciarlo ad Avellino, trovandolo in buone condizioni di salute. L', che ha rifiutato l'intervento del "118", è stato affidato ai familiari.