Anguissa nel post partita | Conte ha cambiato tutti! Quando siamo uniti con cattiveria…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Frank Zamboè stato uno dei protagonisti della vittoria del Napoli contro il Parma. Cosi il centrocampista azzurro ha parlato a Dazn. Il Napoli ha battuto il Parma grazie ai gol di Lukaku ed, protagonista di un successo che ha portato in casa azzurra altri tre punti. Il Maradona si è trasformato in una vera e propria bolgia al gol del centrocampista ex Fulham, che ha cosi riscritto unache rischiava di avere un epilogo decisamente diverso. Cosi proprioha parlato ai microfoni di Dazn nel, soffermandosi su quello che è stato il match giocato contro la squadra di Pecchia, andando anche a toccare quello che è il ruolo di Antonioall’intero di questo nuovo ciclo azzurro. Napoli-Parma, le parole dinel“Abbiamo fattoinsieme, abbiamo visto che l’atteggiamento cambia tutto.