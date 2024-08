Alpinista di Rimini morto in Trentino dopo un volo di 200 metri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 - Unriminese di 62 anni ènel primo pomeriggio inessere precipitato per circa 200mentre si trovava in prossimità di cima Payer, gruppo dell'Adamello, a una quota di circa 3.000. Tragedia sulle Dolomiti: escursionista tedesca scivola e muore nel Bellunese L'uomo stava percorrendo da solo la via ferrata che porta fino alla vetta. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13.15 da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l'precipitare. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero eun breve sor, l'equipaggio ha individuato l'uomo, inerme, 200sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.