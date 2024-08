Alimentiamo una didattica senza qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) PERUGIA Numerose iniziative spontanee sono state organizzate anche nei prossimi giorni per protestare contro la decisione del Ministro Valditara di limitare le assunzioni del personale docente a 45 mila unità, rispetto agli oltre 64.000 posti liberi e vacanti. "Si tratta infatti di una scelta – sostiene la Flc Cgil - che penalizza gravemente chi, pur avendo superato con successo tutte le prove di procedure concorsuali già espletate, si trova estromesso dall’immissione in ruolo per l’incapienza del contingente e rischia vedere ulteriormente prolungata la propria precarietà per l’incomprensibile e determinata risoluzione a bandire, con l’alibi del PNRR, nuovi concorsi già dal prossimo autunno".