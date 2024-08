Ala del cimitero ancora inagibile Da quasi un anno non vediamo le tombe dei nostri parenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Prato, 31 agosto 2024 –un giorno sì e uno no provano ad andare. Una sbirciata oltre il cancello alla ricerca di eventuali cartelli, la speranza di poter portare un fiore sulla tomba dei propri cari, lo scambio di una parola di conforto in un luogo sacro di riposo e memoria. Ma niente, se i defunti riposano nei due seminterrati il semaforo è rosso:tutte le gallerie deldi Chiesanuova sonointerdette, le uniche riaperte sono quelle corrispondenti alle lettere I e L. Annunziata Leonelli e le sue amiche non riescono a farsi una ragione sul fatto che, a distanza di dieci mesi dall’alluvione del 2 novembre, non sia stata ripristinata l’accessibilità in un’ala importante del