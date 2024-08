Al GP di Aragon Marc Marquez in pole a ruota Acosta e Bagnaia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Lo spagnolo stacca tutti, Martin e Morbidelli in seconda fila. ROMA -, in sella alla Ducati Gresini, si è preso laposition della classe MotoGP del Gran Premio di, in scena lungo il circuito del MotorLand. Il tempo realizzato dall'otto volte campione del mondo è stato di 1'4