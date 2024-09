7 prodotti per realizzare un finish glossy satinato sui capelli corti e lunghi

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di sabato 31 agosto 2024) Per ottenere unsui, siache, è essenziale utilizzare igiusti che permettano di ottenere un effetto lucido e curato senza appesantire o ungere troppo i. Questa tendenza, vista sulle passerelle della Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2024-2025, punta a uno stile che bilancia eleganza e naturalezza, perfetto per chi desidera un look sofisticato ma al contempo versatile. Oli leggeri Gli oli sono fondamentali per donare lucentezza ai, ma è importante scegliereche siano leggeri e non appesantiscano. Un esempio è l’olio di Argan, noto per le sue proprietà nutrienti e la capacità di levigare i. Applicato sulle lunghezze, evita l’effetto crespo e dona un, perfetto per chiome corte o lunghe.