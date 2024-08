Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 31 agosto 2024) Ildi, la società energetica nazionale ucraina, Vladimir Kudrytsky, potrebbe presto essere licenziato dal suo incarico. Kudrytsky, in carica dal 2020, sarebbe accusato della “mancata attuazione” dei dettami dei vertici di Kiev e “di una scarsa protezione delle strutture di“. Una donna ha accoltellato e ferito cinque persone su un autobus nella città di Siegen, nella Germania occidentale. Tre delle cinque persone ferite sono in pericolo di vita. L’organizzazione non governativa statunitense Anera, impegnata nell’assistenza umanitaria in Medio Oriente, ha comunicato che uno dei suoi convogli è stato colpito da un attacco israeliano mentre portava cibo e carburante all’ospedale della Mezzaluna rossa degli Emirati Arabi Uniti nella Striscia di Gaza.