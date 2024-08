Volo choc dalle Terrazze di Portonovo Ancona | grave un 50enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 - Stava parlando con il figlio, di schiena rispetto alla vista mozzafiato del mare cristallino dellediquando, improvvisamente, la fatiscente balaustra in legno gli è franata sotto i piedi ed è precipitato sulle rocce dopo undi circa 4 metri. Terrore, oggi pomeriggio, nella Baia anconetana per undel capoluogo. Allertati i soccorsi, che si sono attivati subito anche per effetto dell'intervento dei bagnanti che hanno assistito alla scena e hanno fornito una prima assistenza, l'uomo è stato trattato sul posto dai sanitari della Croce Gialla di Osimo e di Camerano, con ambulanza e automedica, e dal mezzo infermieristico di Sirolo. Successivamente è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette dov'è entrato, poco dopo, in sala emergenze.