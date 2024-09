Visionario Garden | concerto gratuito con i Dalyrium Bay! Venerdì 30 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

Ultimo appuntamento dell'estate 2024 al: domani30alle ore 20.00 sul palco iBay, che presenteranno per l'occasione il loro nuovissimo album omonimo! IBay sono un gruppo Alternative Rock nato a Udine nel 2020. Si distinguono per i loro spettacoli dal vivo, caratterizzati da un mix energico e coinvolgente di Alternative Rock con sonorità balkan e ritmiche latin/surf. Il tutto condito da una vena punk. Con due Ep già all'attivo e un centinaio di date alle spalle, la band ha calcato lo stesso palco di artisti come Gogol Bordello, Jack Broadbent, Rumatera, Cacao Mental, Zion Train. Aperto dalle ore 18.00, il chiosco Bistrò Primafila (gestito da Dolcemente Amici) accompagnerà come sempre l'evento con cocktail estivi, birre e ghiotti stuzzichini!