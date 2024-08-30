Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 19:15 (Di venerdì 30 agosto 2024) Viabilità DEL 30 AGOSTO 2024 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A24 Roma-TERAMO DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ANCHE QUI NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL BIVIO PER LA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 18:45 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ANCHE QUI NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL BIVIO PER LA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 18:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; E PROPRIO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, AD ARICCIA DA OGGI E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 17:45 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; E PROPRIO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, AD ARICCIA DA OGGI E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
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