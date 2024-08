Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)DEL 30 AGOSTOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A24-TERAMO DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD, ANCHE QUI NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RESTIAMO INFINE SULL’APPIA DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL BIVIO PER LA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral