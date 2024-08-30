Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 16:30 (Di venerdì 30 agosto 2024) Viabilità DEL 30 AGOSTO 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; E AD ARICCIA DA OGGI E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA, CON L’ALLESTIMENTO DEI TRADIZIONALI STAND GASTRONOMICI, MUSICA E SPETTACOLI DAL VIVO; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’EVENTO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2024 ORE 15. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA CASSIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI AL KM 45+500 CI SONO CODE TRA MONTEROSI E SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO: PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE; FINO A DOMANI 31 AGOSTO SONO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 12:30 - 20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 11:30 - 20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. romadailynews
- Alcune chiusure previste sui tratti autostradali della regione - In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla ... bologna2000
- SAvona, lunedì via ai lavori di ampliamento dell'autoporto sulla A10 - ... Autorità dei Sistemi Portuali e Regione Liguria. Si tratta di un'area di 24mila metri quadrati, ... Insieme all'intervento verrà riqualificata la viabilità interna e saranno realizzati una nuova rete di ... 104news
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