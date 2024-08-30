Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 10:30 (Di venerdì 30 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07.20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO FINO AL 31 AGOSTO ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 09:45 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO FINO AL 31 AGOSTO ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 09:15 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO FINO AL 31 AGOSTO ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 08:45 - CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. romadailynews
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- De Pascale, 8 anni da sindaco: "Soddisfatto per il porto, strade da migliorare" - Che cosa riconosce di non essere riuscito a fare in questi anni "Per le opere di grande viabilità ... Se sarò chiamato in Regione spero di poter dare il mio contributo per completare questi interventi". ravennaedintorni
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