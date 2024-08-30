Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 08:15 (Di venerdì 30 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07.20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO FINO AL 31 AGOSTO ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 07:30 - 20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 20:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 19:45 - 00 DEL MATTINO E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZALE MENOTTI GARIBALDI, PIAZZA DANTE ALIGHIERI E ALTRE STRADE COMUNALI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN INCENDIO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA; E AD ARICCIA DA DOMANI 30 AGOSTO E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA: A PARTIRE DALLE 8. romadailynews
- Expo Valle Arroscia 2024, si parte: alle 17.30 la cerimonia d'inaugurazione - ...con l' Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri con il sostegno di Regione ... Domani, sabato 31 agosto , sempre al Salvini, alle 10.30 , si parla di di viabilità con la tavola ... savonanews
- Inaugurata la Fiera del Peperoncino a Rieti. Rinaldi: "Infrastrutture al centro della rinascita del Lazio" - L'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ieri, 28 agosto, ha partecipato... Leggi ... abitarearoma
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