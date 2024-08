Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 20 AGOSTOORE 07.20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO FINO AL 31 AGOSTO ANCORA IN CORSO L'INTERVENTO DEI TECNICI. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI